Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar

Ordu'da toplu açılış töreni sonrası halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Haziran'da ülkemizin zayıf düştüğünü sanıp, sırtlanlar gibi saldırdılar. Milletimizden aldığımız destek ve yetkilerimizle duruma el koyduk ve ülkemizi yeniden seçime götürdük. Yeniden istikrar sağlandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"PAZAR GÜNÜ HERKES SANDIĞA!"

15 Temmuz'da tarihimizin en ağır ihaneti ile karşılaştık. Ordu'nun terörle mücadelede 17 şehidi var. Dün İstanbul'da şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikteydi. Onların güçlü duruşunu gördükçe güvenim arttı. Sakın ha benim bir oyumdan ne olacak demeyin. Pazar günü herkes sandığa. Nerede akrabanız varsa arayacaksınız. Oylarını kullandılar mı soracaksın ki eze eze gelelim. Batı'ya cevap olacak tamam mı? Unutmayın bir komutan vatanı kurtarır, bir oyda yeri geldiğinde ülkenin geleceğini belirler. Onun için 16 Nisan'da tek bir oyun bile ziyan olmasına izin vermeyin. Sadece 20 ayda 11 bine yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Teröristlerin buralara sızma planlarını biliyorsunuz, bunları gömüyoruz, gömeceğiz. Bu milleti, ümmeti bölemeyecekler. Onun için bunların üzerine gitmek ve Pazar günü bunun için oyumuzu kullanıyoruz. Sadece terör örgütleriyle değil ekonomide de ayağımıza çelme takıldı. Kabuğumuza çekilme yerine sahaya girmeye karar verdik. Terör örgütlerini kazımak için her alanda büyük bir mücadele başlattık. Terör örgütlerini hedef alan bu mücadelede kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Mesele şu veya bu şahsın değil ülkenin bekası meselesidir. Bu süreçte atılan her adım hukuk içinde atılmıştır.

"Pazar günü herkes sandığa"

"16 NİSAN'DAN SONRA NE OLACAK?"

Terör kuşatmasında önemli bir yer olan Suriye'de de önemli bir harekat başlattık. Artık sahada olan Türkiye masaya çok daha güçlü bir şekilde oturuyor. Hani ana muhalefetin başındaki zatta diyordu ya önce gidin sonra ne işiniz vardı diyor. Akşam başka sabah başka.. (İşte ordu işte komutan sloganları) Hani hep soruyorlar ya 16 Nisan'dan sonra ne olacak? Terör örgütlerine karşı çok daha güvenli bir şekilde karşı çıkabileceğiz. EVET mi? Türkiye artık belirsizlik dönemlerini yaşamayacaktır. Türkiye'ye ihanet eden taş kesilir. 16 Nisan'da bu milletin ahını alanlar taş kesilecek ve sandığa gömülecek.

"16 Nisan'dan sonra ne olacak?"

"ORDU'YA 800 YATAKLI DEVLET HASTANESİ"

Ordu'ya 800 yataklı bir devlet hastanesini kazandırıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun SSK genel müdürlüğ yaptığı hastaneler gibi değil, pırıl pırıl, beş yıldızlı hastaneler gibi. 16 Nisan tüm Türkiye içim her alanda yeni bir başlangıç olacaktır. EVET çıkmasıyla daha büyük projeleri konuşacağımız bir döneme gireceğiz. Bizimle benzer şartlara sahip ülkelerin geçmiş yıllardaki gerçekleştirdikleri yönetim reformuna biz 2017 yılında kavuşabileceğiz. EVET diyerek 2023 hedeflerimize sahip çıkıyor muyuz?

"SİYASETİ ÖĞRENDİKTEN SONRA BUNU DA ÖĞRENECEKSİN AMA GEÇ OLACAK"

Cerablus'a girdik, niye? Orada DEAŞ ve PYD vardı. Onları silip süpürmemiz gerekiyordu. Gaziantep saldırısından sonra kararımızı verdik. Cerablus'a kendi halkını yerleştirdik. Rai'ye girdik ama durmadık. Dabık'a girdik. Oradan da DEAŞ'ı attık. Baktık yetmiyor. El Bab.. oraya da ineceğiz dedik. Orayı da temizledik. Şu anda El Bab'da da kendi halkı var. Şimdi Münbiç'i konuşuyoruz. Kılıçdaroğlu ne işiniz var diyor. Ne işimizin olduğunu öğreneceksin. Siyaseti öğrendikten sonra bunu öğreneceksin ama geç olacak. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Mazlumun toprağını kendisine teslim edeceğiz. Koalisyon güçleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ne PYD'yi, ne YPG'yi biz sınırlarımızda asla barındırmayız. Bazıları soruyor, 'devlet kuracaklar mı?' Haşa... Onlara oralarda devlet kurdurtmayız, bunu da herkes bilsin. Dünyada yeniden yapılanma sürecinde gözlerini ülkemize dikenler karşılarında 80 milyon vatandaşımızı bulacak.

"YENİKAPI'DAN BİR HAFTA SONRA YENİKAPI RUHUNU ELEŞTİRMEYE BAŞLADI"

15 Temmuz gecesi YEşilköy havalimanına indim, üzerimizden F-16'lar geçiyor. Havalimanında değerlendirme yapıyoruz, oradan bir vatandaşımız dedi ki Cumhurbaşkanım az önce VIP'ten Kılıçdaroğlu geçti dedi. Tabi biz ne oldu ne bitti bilmiyoruz. İnanın o şekilde bir durumun olduğunu bilseydim bakışım farklı olurdu. Kendisini Yenikapı'ya davet ettim. Önce hayır dedi sonra çok baskı oldu ki cuma günü geleceğim dedi. Yenikapı'dan bir hafta sonra Yenikapı ruhunu eleştirmeye başladı. Bunun dünyasında birleşme yok. Yenikapı'da bizler Sayın Binali Yıldırm, Sayın Bahçeli elele yürüyoruz.

"BİRİLERİ HALA LOKANTALARI, MUHTARLIKLARI KAPATMAKTAN BAHSEDİYOR"

Şu anda bizler Sayın Yıldırım Sayın Bahçeli 81 vilayeti dolaştık, dolaşıyoruz. Kimse ben şunu bilmiyordum demesin diye. 18 maddeyi biliyorsunuz değil mi? Ama birileri hala bilmiyor, lokantaları, muhtarlıkları kapatmaktan bahsediyor. Ey Kılıçdaroğlu, biz başbakan olduğumuz zaman 36 bakan vardı, bunu 25'e indirdik, biz devlet nasıl yönetilir biliriz. Denize döndüğünüz zaman bir şey görürsünüz. Göreve geldiğimizde şu Samsun sahil yolunun yüzde 35'i bitmişti, biz bitirdik. Biz buyuz.

"KILIÇDAROĞLU SAPTIRMA!"

Kim hayır diyor? Kandil, FETÖ, İmralı... Kılıçdaroğlu saptırma! Diyor ki hayır diyenlere terörist dedi. Bizim uyarma görevimiz var. Yapacağız. Bunlar bu ülkeyi bölmediler mi? Bunlarla beraber olmak bir ikazı gerektirir değil mi? Sonra demesinler bizi uyarmadınız ki! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli.. Hepsine hayır dediler. Bak şimdi de Çanakkale Köprüsünü yapıyoruz. 25 havalimanı 59 oldu! Devam, yapacağız. Rize - Artvin havalimanı aynı Ordu-Giresun havalimanı gibi olacak. Daha güzelleri olacak.

"ŞU ANDA DİNLİYORLAR HİÇ MERAK ETMEYİN"

Gelin bu birliğinizi bozmayın ve Batı'ya güzel bir cevap verin. Batı'nın bütün medyasında bu kardeşinize saldırı içerisindeler ama Türkçe'yi öğrendiler, baya bir gelişme var. İsviçre Parlamentosunun önünde olanları biliyorsunuz. Bunlar hayırcı, bunlara gereken cevabı vermeyecek miyiz. Onun için Pazar günü akşam çok önemli. İnşallah Avrupa Pazar akşamı sesimizi duyacak. O zaman bu ülke pek uğraşılacak bir ülke değil diyecekler. 16 Nisan'dan sonra Türkiye eski Türkiye değilmiş bunu onlara göstereceğiz. Şu anda dinliyorlar hiç merak etmeyin. Dün Erzurumdaydım. Bir gün önce Şanlıurfadaydım, İzmir öyle, İstanbul öyle.. Hepsini izliyorlar.