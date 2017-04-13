Devlet Bahçeli: Partimizde FETÖ'cüler var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli konularda soruları cevapladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Öncelikle 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu referandum milletimiz için çok önemlidir. Bazı önemli kararlar da alınmaktadır bu referandumda.

"MİLLETİMİZ MUTLAKA SANDIĞA GİTMELİ"

Bu ülkede yaşayan ve seçmen olarak sorumluluk taşıyan her insanın sandığa gitmesini görev olarak kabul etmesinde yarar vardır. Pazar gününü mutlaka ve mutlaka sandığa giderek milletimizin geleceği için sandığa gidip tercihini ortaya koymalarını istiyoruz.

Türkiye'de 9 Ocak'tan itibaren TBMM'ye getirilen ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekillerinin tamamı tarafında sunulmuş olan bir anayasa değişikliği metni üzerinde hem meclis içinde hem de meclis dışında çok yoğun tartışmalar olmuştur. Hala devam etmektedir bu tartışmalar. Bütün siyasi partilerimiz, değerli liderleri, milletvekilleri, meclisteki grup başkanvekilleri ve kamuoyunda uzman olarak bilinen başta bizim insanlarımızla birlikte basınımızın değerli temsilcileri her akşam konu üzerinde tartışmalarını sürdürmüş ve halkımızın daha iyi anlaması için gayret sarf etmişlerdir.

"YAKIN BİR TEHDİT VARSA, BU BİZİM İÇİN BEKA SORUNUDUR"

Bugüne kadar bu değerlendirmeler ışığında milletimiz sandığa giderek kendi tercihini ortaya koyacaktır ve sonuç milletimiz açısından geleceğimizin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Siyasi partilerimiz seçin beyannamelerinde, parti programlarında önceliklerini özellikle 82 anayasasının katı şartlarını daha demokratik ve normalleşme sürecine taşıyabilecek bir değişimi ve bir yeni anayasa anlayışı ifade etmişlerdir. Bu değişim ve yeni bir anayasa anlayışı farklı farklı topluma aktarılmıştır ama bütün siyasi partilerimizde bu görüş hakim hale gelmiştir. 82 anayasasının kesin olarak değiştirilmesi konusunda ve yeni bir anayasaya ihtiyaç konusunda kanaat ortaya koymuşlardır.

MHP'nin önceliği milletimiz ve devletimizdir. Yakın bir tehdit varsa bizim açımızdan beka sorunudur.

"BİZE BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEKLİFİ YAPILAMAZ"

Geçmişte parlamenter sistemi savunmamızın nedeni vardı. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilince durum değişti. Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesine hayır oyu vermiştik. Bölünme ötesinde istikrarsızlık ve kriz riski gördük. Uygulamadaki yönetim şekli anayasal değil. Fiil durum dayatma demektir, görevin aşılması vardır.

Cumhurbaşkanı'nın görev alanına çekilmesi mümkün gözükmedi. Devletimizi seviyorsak partiler üstü düşünmeliyiz. Bize pazarlık yaptı diyenler büyük hata işliyorlar. MHP herhangi bir partinin yedek lastiği değildir. Bize Başkan Yardımcılığı teklifi yapılamaz.

Cumhurbaşkanı ihtiyaca göre yardımcı sayısını belirler.

Seçilmiş kişinin tarafsız kalması mümkün değildir. Tarafsızlık konusunda değerlendirmeyi halk yapacak.

PARTİMİZDE BİRKAÇ TANE FETÖ'CÜ VAR

Bizim partimizin içinde olan FETÖ'cüleri biliyorum. Partimizin içinde olan da var, ayrılanlar da var.