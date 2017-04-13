Eş başkanlığa kafayı takmış

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ni öngören 16 Nisan'daki anayasa değişiklik referandumu için yurt mitinglerini sürdüren Başbakan Binali Yıldırım İzmir
programına dün de devam etti. İzmir ziyaretlerinin 3. gününde parti otobüsüyle Kamil Tunca Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Başbakan Yıldırım, Yeşilova semtinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nca Bornova ilçesinde düzenlenen mitinge katılan Yıldırım akşam da işadamları ve dernek temsilcileri ile bir araya geldi. Yıldırım, CHP'li Hüsnü Bozkurt ve Deniz Baykal'ın referandumla ilgili sözlerini hatırlattı ve "İzmir'in adını iyi kullanmadılar" dedi. Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için "kontrollü darbe" açıklamasına da yanıt verdi.
GURBETÇİ CEVABI VERDİ
Anayasa değişikliğine ilişkin referandum oylaması için yurtdışında yapılan seçimlere işaret eden Yıldırım, "Avrupa'da yaşananları hatırlayın. Bakın orada Bakanımızı, milletvekillerimizi durdurdular, atlarıyla itleriyle üzerine gittiler. Bizim vatandaşımız inadına sandıkları doldurdu. Sandıkta cevap verdi. Hiçbiri onların gönlündeki bayrak sevdasını yok edemedi" dedi. Başbakan Binali Yıldırım şunları kaydetti: "(Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için "kontrollü darbe" açıklamasına): 15 Temmuz'da bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na Başbakanı'na ateş açılırken, onlara yol açıldı, yol. Bu ağız Pensilvanya'nın ağzıdır. Bu ağzı bırak. Milleti korkularla hayır vermeye zorlayamazsınız. Tek adamlığa gelince, Sayın Kılıçdaroğlu yedi seçimi kaybeden ben değilim. Sen istedin diye iki tane cumhurbaşkanı mı seçeceğiz. Bu ara onlar HDP ile kol kola 'hayır' kampanyası yapıyorlar ya. HDP'de eş başkanlık var, oraya kafayı takmış belli ki. Sen onlarla beraber ol kardeşim, bizim senle işimiz olmaz."
KENDİNİZ İÇİN ÇALIŞIN
"Koltuklar gelip geçici. Şöyle düşünüyorlar, efendim CHP tutturmuş 'Biz Binali Bey'i seviyoruz, görevde kalmasını istiyoruz'. Ağızlarından bal damlıyor, birden bire bana kara sevdalı oldular. Kardeşim siz çalışın da memleketi sevin. Çalışın çabalayın iktidar olun, bırakın beni."
CEVAP PAZAR GÜNÜ
"Pazar günü bir halkoylaması yapacağız. Bir kere altını çizelim bu bir seçim değil. Neye karar vereceğiz. Karar vereceğimiz şey çok açık: Türkiye bir yol ayrımında. Türkiye 15 Temmuz'da bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldi. Bu gözü dönmüş asker kılığına girmiş alçaklar ne yapmaya çalıştılar? Demokrasiye son vermek, meclisi dağıtmak ve ülkeyi 30 yıl geri götürmek. Kafalarını kiraya verdikleri FETO uğruna! Bu da bize bir şey gösteriyor; bu sistemin arızası var. Ben torunuma cevap veremedim. Bana "Dede bunlar bizim askerimiz değil mi? Neden insanların üzerine bomba atıyorlar?" Bunun cevabı pazar günü verilecek. Kim ne söylerse söylesin. Pazar günü bu kararı hep birlikte vereceğiz" "2016 hepimiz için zor bir yıl oldu. Siyaset için de iş dünyası için de zor bir yıl oldu. Küresel ekonomik krizin etkileri ve ayrıca ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimi açıkçası bizim hesap etmediğimiz ama yüzleşmek zorunda kaldığımız, büyük bir bedel ödediğimiz bir olaydır. Bütün bunlara rağmen Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ortalamasının iki katı büyümeyi başarmıştır."
EVET ÇIKACAK, TEREDDÜDÜM YOK
Başbakan
Yıldırım, akşam da TGRT'deki "Referandum Özel" programına katıldı. Referandumda 'evet' sonucunun çıkacağını ve bu konuda hiç bir tereddüdünün olmadığını söyleyen Yıldırım şunları kaydetti: Bizim anketlerimiz var da bunu açıklamayı vatandaşın iradesine saygısızlık olarak görürüz. Bir yönlendirme yapmak bize yakışmaz. Kararı millet verecek. Milletin kararı da her kararın üzerinde olacak. (Yargıdaki değişikliklere ilişkin CHP'nin eleştirileri) CHP yine okumamış, dersini çalışmamış. HSYK bir yargı kurumu değil. Hakimler ve savcıların atamalarını yapan, görev yerlerini belirleyen idari bir kurum. Yargı bürokrasisinin kendi arasındaki seçimini kaldırıyoruz, tamamını TBMM'ye, yani millete seçtiriyoruz.
BULUŞMAYA KLASİK OTOMOBİLLE GİTTİ
Başbakan Binali Yıldırım, önceki gün İstanbul'da düzenlenen "Erzincanlılar Buluşması"na, makam aracı yerine 1976 model Mercedes marka klasik otomobille geldi. İzmir'deki programını sürdüren Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nda makam aracını kullanmak yerine oğlu Bülent Yıldırım'ın kullandığı 24 FF 224 plakalı 1976 model nostaljik otomobile bindi. Etkinlik alanına klasik otomobille giden Yıldırım'a, kısa yolculuğu sırasında eşi Semiha Yıldırım, gelini ve torunu da eşlik etti. Buluşmanın yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişi sırasında Başbakan Yıldırım'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.