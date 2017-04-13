Fikri Işık: Türkiye'nin buna acilen ihtiyacı var!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. (S-400'lerle ilgili süreç) Son karar aşamasındayız. Son karar, Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız tarafından verilecek." dedi.

"ŞUAN RAKKA OPERASYONU KONUSUNDA KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR YOK"



ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Işık, "PYD bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu konusunda) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım." diye konuştu.

"ABD'NİN VERDİĞİ KARŞILIK SON DERECE ÖNEMLİ"



Bakan Işık, "(ABD'nin Esed rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nü vurması) Donald Trump'ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir." dedi.