'Hayır’cı Feyzioğlu’na avukatlardan tokat gibi ihtarname!

Referanduma sayılı günler kala gittiği her yerde 'hayır' propagandası yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu hakkında avukatlar ihtar çekti.

AİDATLARLA MI GEZİYOR?

Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilen ihtarnamede sıkıntılarını dile getiren avukatlar, Metin Feyzioğlu'nun seyahatlerinin ödedikleri aidatlarla düzenlenip düzenlenmediğinin bildirilmesini istedi. Ankara Barosu'nda görevli Avukat Yener Civelek'in çektiği ihtarnamede, Feyizoğlu'nun avukatların sorunlarına yönelik hiçbir girişimde bulunmadığını, hatta bunun yerine 'siyasi' faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

SEYAHATLER ARAŞTIRILSIN

Hayır propagandası için kullandığı harcamaların nereden kaynak alınarak yapıldığını merak eden avukatlar bu sorunun cevabını istediklerini belirttiler. TBB Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin son 6 ay içindeki seyahatlerinin araştırılmasını ve açıklanmasını isteyen avukatlar, bu durumdan son derece rahatsız olduklarını kaydetti.

Söz konusu ihtarnamede "Verdiğim aidatlar ve vekaletnamelerime yapıştırdığım pul bedelleri ile damla damla ve bin bir güçlükte sağlanan kaynağın harcanma şeklinin yasalara ve usule uygun olup olmadığı konusunda tereddütlerimin bulunduğunu belirtmek isterim. Bu parasal gücün başta genç meslektaşlarımız olmak üzere hepimizin altında ezilmeye başladığımız ağır koşulların iyileştirilmesinde kullanılması hayati önemde olduğu izahtan vareste bir durumdur. Avukatlar gününün hemen ertesinde avukatların yaşadığı sıkıntılar gelecekte günlerin karanlık olduğunu ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, TBB Başkanımız bu durumda bile haklının haksızın ayırt edilmesi için hiçbir girişimde bulunmamış, siyasi faaliyetlerine devam etmiştir. Bu durum bende TBB Başkanı'nın avukatların, savunmanın sorunlarından çok kendi kişisel hedefleri ve kariyer planlaması doğrultusunda TBB'ndeki konumunu ve kaynakları kullandığı şüphesi doğurmaktadır" denilerek bu konuya dikkat çekildi. Avukatların verdikleri aidatlarla 'hayır' propagandası yaptığı iddia edilen Feyizoğlu'nun ve TBB Yönetim Kurulu'nun bu konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu…