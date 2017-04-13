Kılıçdaroğlu'ndan skandal seçim yasağı ihlali

16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması çalışması için Balıkesir'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bandırma 6. Anajet Üssünde askeri törenle karşılandı.

Balıkesir'de yaşanan seçim yasağı ihlali, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

YSK'NIN 64. MADDESİNE AYKIRI!

İlk kez A Haber'in ulaştığı bu görüntülerin YSK'nın 64. Maddesine aykırı bir durum olduğu öğrenildi. Bandırma 6. Anajet Üssünde komutanlar tarafından Kılıçdaroğlu'na düzenlenen törene benzer bir durumun, daha önce hiç yaşanmadığı öğrenildi.

TEAMMÜLLERİN DIŞINA ÇIKILDI

Askeri kaynaklar ve hükümet kaynakları tarafından alınan bilgilere göre bu durum teamüllerin dışına çıkılmış bir durum.

Kılıçdaroğlu'ndan seçim yasağı ihlali

"Bu üs komutanının haddine midir?"

CEM KÜÇÜK YAŞANAN SKANDAL İLE İLGİLİ ŞU TWEETLERİ ATTI: