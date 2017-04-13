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Giriş Tarihi: 14.4.2017 00:09 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 00:28
KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde FETÖ soruşturması!

'de , teşkilat bünyesinde sı başlatıldığını, soruşturmanın Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Türkiye'deki Fethullahçı Terör Örgütü () sı kapsamında, () bünyesinde FETÖ soruşturması başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığınca yapılan açıklamada, "Bazı internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevleri bazı polis mensuplarının, Türkiye'deki FETÖ soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Denetleme Kurulu tarafından ifadelerine başvurulduğu haberleri yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

FETÖ soruşturması kapsamında teşkilat bünyesinde idari bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu soruşturmanın PGM Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.

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KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nde FETÖ soruşturması!
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