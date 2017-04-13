Mert direnir namert kaçar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün akşam Milli İrade Platformu
Tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda organize edilen 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:
MİLLETİMİZ 15 TEMMUZ'UN BEDELİNİ ÖDETECEK:
(Darbe girişimi gecesi) İşte bu gençler o gün kendini vatana millete ve dine adamış olan gençler yılmadılar. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Bir tarafta iman, inanç aşk var, öbür tarafta imansız olarak ellerindeki bütün o modern imkanlarla F16'larla, tanklarla, silahlarla kendi vatandaşının üzerine yürüyenler var. Kim galip geldi? F16'lara kul olanlar değil, Allah'a kul olanlar galip geldi. Pensilvanya'dan talimat alanlar değil, aklını kiraya verenler değil, Hakka kul olanlar galip geldi.
ASIL KAVGA PERDE GERİSİNDEKİ GÜÇLERLE:
Bu ülkeyi bölmek isteyenler ne diyor, 'hayır' diyor. Onlarla beraber gidenler işte 'hayır'cılar. Bizler 30 yıldır bölücü örgütün yanında bunları üzerimize salanlarla mücadele ediyoruz. 14 yıldır bizzat başbakan ve cumhurbaşkanı olarak bu terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Esasında asıl kavgayı perde gerisindeki güçlerle veriyoruz. Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da İsviçre'de, İsveç'te bunlarla mücadele ediyoruz.
KÜRT KARDEŞLERİMİN İMTİHANI:
Terör örgütünün 1984'ten beri hunharca katlettiği insanların çoğunluğunu benim Kürt kardeşlerim oluşturuyor. Şimdi diyorum ki, işte bu pazar aynı zamanda Kürt kardeşlerimin de sınavıdır. Artık kimse 'Bizi tehdit ediyorlar, korkutuyorlar' diyemez. Türk Silahlı Kuvvetleri, polisimiz, korucularımız hepsi bunların tehdit ettiği yerlerde onların sırtındadır. 20 ayda 10 bin 500 terörist etkisiz hale getirildi.
DARBE DEĞİL İŞGAL GİRİŞİMİ:
Üç terör örgütünün de namlusunu bize doğrultması sadece tevafuk mu? Elbette değil. Bu örgütlerin ismi farklı olsa da hedefleri Türkiye'dir, Bu hainleri üzerimize salanların hedefi aziz milletimizden 1071'in, 1453'ün, 1915'in, 1923'ün hesabının sorulmasıdır. FETÖ denilen ihanet çetesinin saldırılarını bu süreçten ayrı görenler yanıldıklarını bilmelidirler. 40 yıldır beslenip büyütülen FETÖ, Gezi olaylarının başarısız olmasından sonra Pensilvanya'nın yularını ellerinden tutanlar tarafından sahaya sürülmüştür. 15 Temmuz gecesi yaşananlar sadece kalleş bir darbe girişimi değil, FETÖ eliyle ülkemizi işgal girişimidir.
DANIŞIKLI DÖVÜŞ:
Her şey bu kadar açık ve netken ana muhalefetin başındaki zat, o gece yaşananlara 'kontrollü darbe' diyor. Diyor ki; 'Darbe girişimini Cumhurbaşkanı ile Başbakan örtbas etmek istiyor'... Utan, utan. Sen danışıklı dövüş ile oradan kaçıp gittin. Tankların arasından rahatça geçip kendini Bakırköy'e atabiliyor. Ve 12 dakika kimle telefonda görüştün ey Kılıçdaroğlu? Demek ki darbecilerin radarları Kılıçdaroğlu'nu algılamıyor. Bari direniş göstermedin, bari o gece tankların üzerine çıkan kahramanları iftiralarınla incitme. Ne demişler; mert direnir, namert kaçar. Biz bu zatın asıl karın ağrısını çok iyi biliyoruz. Bu zat oturduğu kontrollü koltuğun diyetini ödüyor. Darbecilere verdiği sözü yerine getiriyor. Bu zatın yalanlarının tamamı 15 Temmuz gecesi suçüstü yakalanan FETÖ'nün paçayı kurtarmak için ürettiği senaryolardır.
16 NİSAN'DA HESAPLAŞACAĞIZ:
16 Nisan'da sadece ülkemizdeki yönetim sistemini değiştirmeyeceğiz, aynı zamanda darbeci zihniyetle de hesaplaşacağız. 27 Mayıs'la, 12 Eylül'le, 28 Şubat'la hesaplayacağız. Hepsinden önemlisi 15 Temmuz ihanetiyle hesaplaşacağız. Buradan öyle bir ses verelim ki Kandil'deki terör ağaları duysun, Pensilvanya şarlatanının ödü patlasın. Pazar günü milletimizin geleceğine inşallah yeni bir milat olsun.