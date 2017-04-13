MHP’li ‘Kurucular’dan ‘evet’e tam destek

MHP Kurucular Kurulu
yaptığı açıklamada MHP yönetiminin referandumla ilgili başından beri yürüttüğü siyaseti sonuna kadar desteklediklerini belirterek, "Bu referandumun 'Evet' ile sonuçlanmasının devletimiz ve milletimizin istiklali, istikbali ve Allah'ın yardımıyla bekası için hayırlı olacağına inanıyoruz. Bu referandumda MHP yönetiminin başından beri yürüttüğü siyaseti sonuna kadar destekliyoruz" İfadelerini kullandı. Kurul üyeleri Naci Meriç, Mehmet Zeybek, Kemal İnandı ve Niyazi Ahıska imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada şöyle denildi: MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, "9 ışık" ve "Temel Görüşler" isimli kitaplarındaki, "Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu devirlerde bunu uyguladı. Bu, icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkündür. Tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine "Evet" demenin, Türkeş'in ruhunu şad etme, bir nebze de olsa hakkını ödeme fırsatı sunacak. Rahmetli Başbuğumuzun davasına, görüşlerine aykırı durdukları halde, MHP'li görüntüsüyle 'Hayır' propagandası yapanları da kınıyoruz. Ulusal birliğimiz, bütünlüğümüz, beraberliğimiz ve bekamız konusunda en az MHP kadar hassas olan muhterem CHP seçmeninin de bu değerlerimize saldırılarıyla kasteden ve hep beraber 'Hayır' kampanyaları yürüten, PKK, FETÖ, DHKP-C ve bütün terör örgütleriyle hareket etmeyi içlerine sindiremeyeceklerini biliyoruz.