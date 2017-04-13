u hedef alacaklardı! Hepsi yakalandı

İHA

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Giriş Tarihi: 13.4.2017 10:35 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 11:05
Referandumu hedef alacaklardı! Hepsi yakalandı

Adana'da terör örgütü 'e yönelik dün başlatılan kapsamında 7 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan teröristlerin u hedef alacakları öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü yönelik dün şafak vakti düzenledi.

TEM ekipleri ve özel harekat polislerinin desteği ile önceden belirlenen 20 farklı adrese 400 polisle baskın yapıldı.

Adreslerin bulunduğu mahallelere önce zırhlı araçlar ve uzun namlulu silahlarıyla özel hareket ekipleri girip geniş güvenlik önlemi aldı.

Belirlenen evlere düzenlenen operasyonda, u hedef alacakları öğrenilen 6 kişi gözaltına alındı.

Polis bu gece devam eden operasyonda 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5'i Suriye uyruklu toplam 13 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Referandumu hedef alacaklardı! Hepsi yakalandı
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