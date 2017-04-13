ve illerinin en kritik ismi yakalandı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.4.2017 13:51 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 13:56
Siirt ve Zonguldak illerinin en kritik ismi yakalandı

'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan /PDY Örgütü mensubu 7 kişiden Zekeriya T.'nin örgütün ve illerinin kara kutusu olduğundan şüpheleniliyor.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan bir grup /PDY üyesinin kaçak yollarla ilçeden Yunanistan'ın Rodos Adasına geçmeyi planladıklarını öğrenip takip başlattı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Otomobille ormanlık alana giden grup buradan Rodos'tan gelecek özel bir tekneyi beklemeye başladı. Grubun İçmeler kırsalında olduğunu öğrenen polis operasyon için düğmeye bastı. Karşısında polisi gören FETÖ üyeleri otomobille kaçmak isterken polis otosuna çarptı. Kısa bir kovalamanın ardından İran uyruklu Hadi M. (36) ve Hasan K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya T. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgu için emniyete götürüldü.

ÖRGÜTÜN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Zanlılar arasında, daha önce Sermaye Piyasası Kurulunda ve İŞKUR'da çalışanların, öğretmen, komiser ve mali müşavirin bulunduğu belirtildi. Zanlılardan FETÖ/PDY soruşturmasında öğretmenlikten ihraç edilen Zekeriya T.'nin örgütün önemli isimlerinden olduğu ortaya çıktı. Zekeriya T'nin soruşturma kapsamında 5 Bylock kullanıcılığından arandığı ayrıca örgütün ve illerinin kara kutusu olduğu ileri sürüldü. Söz konusu sözde imamın örgüt bağlantısının sorgusunda detaylı ortaya çıkması bekleniyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu devam eden 7 zanlının yarın adliyeye çıkartılmasının beklendiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt ve Zonguldak illerinin en kritik ismi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz