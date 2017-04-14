13 FETÖ'cü gazeteciye tutuklama talebi

Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla haklarında açılan davada geçtiğimiz günlerde yasa dışı şekilde tahliye edilmek istenen 13 şüpheli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Haklarında yürütülen başka bir soruşturma çerçevesinde tahliye olduktan sonra gözaltına alınan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden tutulan 13 şüpheli, bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı bizzat yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan şüphelileri tutuklamaya sevk etti. Sevk yazısında aralarında Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Oğuz Usluer, Abdullah Kılıç ve Atilla Taş'ın de bulunduğu şüphelilerin örgütün medya yapılanması içerisinde yer aldıkları, örgütün üst düzey yöneticileri ile irtibatları belirlendiği, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifade ettikleri kaydedildi. Şüphelilere anayasal düzeni bozmak ve hükümeti yıkmaya teşebbüs suçlaması yöneltildi.

Bilindiği gibi 21 şüpheli hakkında tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, açığa alınmış, HSYK tarafından haklarında soruşturma başlatılmıştı.