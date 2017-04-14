29 terörist öldürüldü!

Terörle mücadele kapsamında; 7-13 Nisan'da bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars'ı teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.

GRİ LİSTEDE ARANAN 2 TERÖRİST OLMAK ÜZERE TOPLAM 29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda, Şırnak'ın Beytüşşebap-Akçay, Hakkari'nin Yüksekova, Siirt'in Eruh, Diyarbakır'ın Lice, Batman'ın Gercüş-Sason, Bitlis'in Hizan ve Muş'un Malazgirt bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Bölücü terör örgütüne ağır kayıpların verdirildiği operasyonlarda, aralarında turuncu listede aranan bölücü terör örgütünün sözde Güroymak sorumlusu, sözde GAP sorumlu yardımcısı, sözde Savur sorumlusu ve gri listede aranan 2 örgüt mensubu olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi.