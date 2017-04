ABD'de FETÖ'ye büyük şok!

New York Senatörü Charles (Chuck) E. Schummer, savcı Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, Michael Rubin ve Graham E. Fuller'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) iltisaklı oldukları veya yardım ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Mehmet Sarı ve Rıza Saka'nın da aralarında yer aldığı bir grup avukat, FETÖ'yle iltisaklı olduğu veya yardım ettiği öne sürülen yurt dışındaki bazı tanınmış isimler hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, kumpas davaları, MİT tırlarının durdurulması, 17/25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar geçen süre içerisinde Türkiye'nin ''yeni bir istiklal harbinin şartları'' içerisinde çok yönlü saldırılara maruz kaldığı belirtilerek, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü planlayan, iştirak eden, yabancı televizyon kanalları ve internet ortamı dahil bütün medya mecralarında destekleyen ve yardımda bulunan kişiler arasında "müttefik" diye bilinen ülkelerin istihbarat, dışişleri, ordu, emniyet ve hatta yargı mensuplarının da yer aldığı kaydedildi.

"İZAHINI KENDİLERİNİN YAPMASI GEREKTİĞİ..."

NATO üslerinde görev yapan dost ve müttefik olarak bilinen ülkelerin kongrelerine, parlamentolarına kadar sızan veya iş birliği sağlayan FETÖ şüphelisi şahısların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhurbaşkanı'na, Hükümet'e, orduya, polise ve her bir ferdine karşı işledikleri suçların aydınlatılması gerektiği vurgulanan dilekçede, ''OFAC bünyesi içerisindeki bir grup, bazı kumpas operasyonlarının parçası olmuştur. 17/25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi, Gezi olayları gibi bu tür eylemlerle kendilerini göstermişlerdir. Nitekim orduya, hükümete, bazı kişilere, derneklere, bankalara, kurumlara ve Türkiye Cumhuriyetince yürütülmekte olan kamu projelerine karşı engelleme faaliyetleri yapılmıştır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti iç hukukuna yönelik olarak yapılan bu tür eylemler cezalandırılmalıdır. Yine bunların işbirlikçileri de sorumlu tutulmalıdır. Halihazırda Türk Ordusu mensubu olarak NATO bünyesinde görev yapan 462 subaydan 237'sinden yurda dönmesi istenmiş, 200 subay bulundukları yerlerde (örneğin Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu gibi zanlılar NATO müttefiki ülkelerde) izahını kendilerinin yapması gerektiği tarzda darbe teşebbüsüne ilişkin soruşturmalardan himaye edilmektedir.'' denildi.

Dilekçede, FETÖ/PDY silahlı suç örgütü tarafından kurulan PII ve TCC gibi kuruluşların mensuplarınca milyonlarca dolarla beslendiği ABD resmi kayıtlarında da açıkça görülen, Amerikan devlet organları içine FETÖ elemanlarının sızmaları, ABD'de oturma, çalışma müsaadelerinin alınmasında, vatandaşlık ve sığınma hakkı sağlanması gibi konularda suistimalleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yargı ve hükümet organlarına baskı yapılması için başkan ve yardımcıları dahil Amerikan devlet organlarını kişisel menfaat ve ilişkilerinde araç etmeye yönelik eylemleri nedeniyle cezalandırılması gerektiği öne sürülen şüpheliler şu şekilde sıralandı:

''Senatör Charles (Chuck) E. Schummer, Preetinder Singh Preet Bharara, OFAC Başkanı David Cohen, TAA / Turkic American Alliance; Türk Amerikan Birliği Başkanı Faruk Taban, TCC / Turkish Cultural Center; Türk Kültür Merkezi Avukat Zafer Akın, TCAE / Turqouise Counsil Of Americans And Euroasians; Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Kemal Öksüz, Rumi Formundan Emre Çelik, Michael Rubin, eski emniyet müdürü Ahmet Sait Yayla, Henry Barkey, Graham E. Fuller, Mid Atlantic Federation Of Turkic American Associations (Orta Atlantik Türk Amerikan Federasyonu) Mahmut Yeter, TABN (Türk Amerikan İş Grubu) Talha Saraç, Recep Özkan, Burak Yeneroğlu, Ralph Peters ve CIA Direktörü John Brenan.''