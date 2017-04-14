Bahçeli: Bizde pazarlık olmaz

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun "kontrollü darbe" iddialarına sert dille cevap verdi. NTV-STAR ortak yayınında konuşan Bahçeli, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı: "Genel Merkez'e geçtim ve Başbakan'ı arattım, bunun kalkışma olduğunu ilettim. Beni de mi birisi kontrol etti? 248 kişinin şehit olduğu bir ortamda böyle bir şeyi kendisi nasıl düşünebilir. Kontrollü darbeyi söyleyen kontrolün kimde olduğunu da bilmeli." "MHP olarak önceliği milletimiz ve devletimizdir" ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer gelişen siyasi olaylar beka sorununu ortaya çıkartıyor, ülkemizi ve milletimizi yakın bir tehdit ve tehlike altına alıyorsa bu MHP açısından çok önem arz eder. Gelişmeleri takip ettiğimizde bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz."
SİYASİ AHLAKSIZLIK
"(Anayasa değişikliğine destek için pazarlık yapıldı iddiaları) Bunu söyleyenler MHP'liyse çok şerefsiz insanlardır. MHP'de pazarlık kavramı yoktur. Ama bunun dışındaki çevreler geçmişte kendi yaptıkları bazı pazarlıkların burada da yapılabileceğini düşünerek MHP'yi suçluyor, toplumda itibarsızlaştırmak istiyorlarsa da o zaman siyasi ahlaksızlık içindeler demektir." Kılıçdaroğlu'nun referandum sürecinde takip etmiş olduğu politikalarda hiçbir şeyi anlamadığını vurgulayan Bahçeli, "İlkokul 5. sınıftaki bir kişiyi çağırsanız 60 gün bu 18 maddeyi anlatmış olsanız o anlar ama bir ana muhalefet partisinin anlamaması mümkün değil" dedi.
KILIÇDAROĞLU KARA PROPAGANDA YAPIYOR
Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ihtiyaca dayalı bir konudur. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 500 yardımcı ordusu kurmanın akılla izahı var mıdır? Bunlar bir kara propagandadır.