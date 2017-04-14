Başbakan Binali Yıldırım'dan eyalet sistemi gelecek iddiasına sert yanıt!

Altındağ Kültür Sarayı'nda "Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma" etkinliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekti. Başbakan Yıldırım, "2003'ten bugüne sivil toplum örgütlerine üye sayısı iki kattan fazla arttı. 5 milyon üye varken bugün 11 milyon üye var" dedi.

Referanduma 2 gün kala Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma etkinliğinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Pazar günü vatandaş sandığa gidecek ve bir karar verecek. Verilen karar ülkemiz ve milletimiz için en iyi karar olacak. Biz bazıları gibi hayır verenleri denize dökeceğiz demiyoruz. Biz şunu söylüyoruz: Türkiye bundan sonra 1982 yılı darbe anayasası ile yoluna devam mı edecek. Yoksa ülkemizi muassır medeniyetler seviyesine taşıyacak milletiyle yeni bir sözleşme mi yapacak" dedi. Getirilen değişikliğin bir hükümet sistemi değişikliği olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin rejim meselesi 1923'te bitmiştir. Ankara başkenttir. Dili Türkçe'dir. Bayrağı al yıldızlı Türk Bayrağıdır" ifadelerini kullandı.

'EYALET SİSTEMİ GELECEK' İDDİASINA TOKAT GİBİ YANIT!

Başbakan konuşmasında, anayasa değişikliği ile eyalet sistemi gelecek iddiasına şöyle yanıt verdi:

Şimdilerde eyalet sistemine geçilecek yalanını söylüyorlar. Türkiye'nin Cumhuriyetle beraber üniter devlet yapısı anayasanın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır. Bunun üzerine tartışma yapmak bu ülkeye haksızlıktır. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Biz PKK'yla, FETÖ'yle verdiğimiz mücadele, bayrak, millet, üniter devlet mücadelesidir. Bu gerçek ortadayken yalanlarla dolanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu?

Anayasanın 9. maddesine kadar bir değişiklik yok. 9. maddede yargı bağımsızdır yazar. Biz onun yanına yagı bağımsız ve tarafsızdır ibaresi koyduk. 1,2,3,4,5,6,7,8.. Bu maddeler değişmedi. Bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa ben bugün hem Başbakanlık hem de genel başkanlık görevimi anında bırakacağım. Bizim mücadelemiz bunun için. Böyle bir iftirada bulunmak şehitlerimizin ruhunu incitmektir, gazilerimize hakarettir. Soruyorum, bu iftirayı atanlar aynı şeyi yapabilecek mi? İspat edin ben bütün görevlerimi yapacağım, siz aynı şeyi yapacak mısınız?

Üniter devlet yapısı, tek millet, tek devlet, tek bayrak... Bizim vazgeçilmez prensiplerimizdir. Milliyetçi ülkücü kardeşlerimizin üniter devlet konusundaki hassasiyeti neyse bizimki de o kadardır. Bu anayasa değişikliğini MHP ile berabet yaptık. Bu konu en öncelikli konumuzdur. Şimdi kafa karıştırmak, muazzam bir reformu tartışılır hale getirmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür.

"BİZ BU ADAMI HESAP UZMANI BİLİYORDUK, ORADA DA ÇAKTI"

CHP'lı Kılıçdaroğlu'nun yeni sistemde millletvekili sayısının 600'e çıkarılmasına ilişkin yaptığı eleştiriye cevap veren Başbakan Yıldırım, "Biz bu adamı hesap uzmanı biliyorduk, orada da çaktı. Hesabı da bilmiyor. Bilmediğini biliyorduk da kendisi söyledi, "50 milletvekilinin 5 senede alacağı para 45 milyon, o 181 milyona çıkardı. Anayasayı da böyle okuduysa vay haline. Sen onu soracağına bir milletvekilinin bir yılda nasıl 2 milyonluk fatura getirdi onu sor" dedi.

"KONTOLLÜ BİR DARBEYSE KONTROL EDENİ DE BİLİYORDUR"

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle ilgili 'kontrollü darbe' iftirasına ilişkin Başbakan Binali Yıldırım şöyle dedi: Kontrollü bir darbeyse kontrol edeni de biliyor herhalde. O gece Cumhurbaşkanına Başbakanına vatandaşına o alçaklar ateş açarken Kılıçdaroğlu'na yol açtılar. Öyle konuşma sen. Darbenin karşısında dimdik duran bir millet var. Allah'a şükür ki milletin güç alan bir lider Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi var.