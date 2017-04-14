Büyük Türkiye’nin kapısı açılacak

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumuna 3 gün kala Kütahya ve Bilecik'te halkla buluştu. Kütahya Zafer ve Bilecik Cumhuriyet meydanlarında coşkulu kalabalıklara seslenen Yıldırım, özetle şu mesajları verdi:
Milletin de onlardan bir umudu, beklentisi yok. İstedikleri kadar 'hayır' diye bağırsınlar, Kütahya biliyor ne yapacağını. Kütahya milletin adamlarının yanında saf tuttu. 2007 referandumunda yüzde 81 'evet' dediniz. Kütahya, pazar günü yeni bir destan yazmaya hazır mı?
HESABINI VERECEKLER
PKK, FETÖ 'hayır' diye kendini parçalıyor. "Evet çıkarsa biz biteriz" diyorlar. 'Evet' çıkacak, siz de biteceksiniz. Kandil'iniz sönecek, FETÖ de hesabını verecek.
Pensilvanya'daki terörist başı sürekli mesajlar gönderiyor, "Tekrardan darbe yapacağız, tekrar Türkiye'yi karıştıracağız" diyor. Demek ki 15 Temmuz'dan ders almadılar. Bunlara 16 Nisan'dan itibaren yeni bir ders verelim mi?
BİRLİKTE GEÇECEĞİZ
16 Nisan'da inşallah büyük Türkiye için açılan kapıdan birlikte geçeceğiz. Bu ülkenin en büyük gücü millettir. Milletin basireti bugüne kadar hep doğruyu gördü, hep doğruyu buldu. İnşallah bu sefer de aynısı olacak. Milli iradeye, millete saygısı olmayanların, mevcudu korumak için kendini parçalayanların pazar günü son kullanım tarihi bitiyor.
Kütahya'ya 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eskişehir-Kütahya- Afyon-Burdur-Antalya
hızlı tren hattı yapılacak. Kütahya'dan da geçecek. 2 bin 200 yeni konut yapılıyor. Sulama tesisleriyle 170 dönüm araziyi suyla buluşturuyoruz. Kütahya-Zafer OSB'nin yapımı devam ediyor.
Başbakan Yıldırım, dün Kütahya ve Bilecik'te halkla buluştu.
İSTİKRAR VE GÜVEN VAR
AK Parti hükümetleriyle birlikte ekonomiye güven geldi, istikrar geldi. Eski Türkiye nerede, bugünün Türkiye'si nerede? Bugünün Türkiye'sinde istikrar var, güven var, terörle etkin mücadele var, geleceğe beslenen umutlar var. Biz halkımızın, "Lafa bakılmaz, ayinesi iştir kişinin" sözüne ne kadar vakıf olduğunu biliyoruz. Biz laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Halkımız için, milletimiz için çalıştık. Sizin mutluluğunuz için her şeyi yaptık.
'VESAYET DÜZENİ SÜRSÜN İSTİYORLAR'
Biliyoruz birileri hâlâ vesayet devam etsin, bu düzen sürsün istiyorlar. Bu davayı yok etmek isteyenler önümüze çok engel çıkardı. Son denemeleri de 15 Temmuz. Milletim bu teröristlere hak ettiği cevabı verdi. O gece meydanlardaydınız, ülkenize, cumhurbaşkanınıza, başbakanınıza sahip çıktınız. Onurlu duruşunuz destan oldu.