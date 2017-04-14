CHP ve HDP’den medyaya abluka

FETÖ'nün avukatlarının, RTÜK aracılığıyla medyayı baskı altına alma taktiğini şimdi de CHP ve HDP uyguluyor. RTÜK'teki, CHP ve HDP'li vekiller medyayı baskı altına almak için aHaber'i şikâyet yağmuruna tuttu.17 - 25 Aralık hükümete karşı darbe teşebbüsünden sonraki süreçte FETÖ avukatları, 2014 yılında 51, 2015 yılında 111 ve 2016 yılında ise 22 olmak üzere 184 başvuruda bulunarak RTÜK'ü baskı ve kontrol altına almaya çalışmıştı. Bu şikâyetlerden 11'ine müeyyide uygulanmış 173'ü ise reddedilmişti.Son bir yıllık dönemde de CHP ve HDP Milletvekilleri başta aHaber olmak üzere, TRT kanalları, atv, Ülke TV, Haber Türk, Akit TV, Beyaz TV, Kanal A gibi yayın kuruluşlarıyla ilgili 53 şikâyet dilekçesi ile Üst Kurul gündemini kilitledi. Bu şikâyetlerin 14'ü için müeyyide uygulanırken, 26'sı reddedildi. CHP ve HDP kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyeleri ise bu dönemde 20 şikâyet dilekçesi vererek CHP, HDP ile FETÖ'nün yaptığı gibi Üst Kurul'u baskı altına almaya çalıştı. Ancak, Üst Kurul Başkanı ve üyelerin söz konusu dilekçelerin "ihsas-ı rey" olduğunu söylemesi üzerine bu defa CHP ve HDP milletvekilleri tabanlarından organize dilekçe verdirerek Üst Kurul'u kilitledi.CHP'li ve HDP'li Üst Kurul Üyeleri bazı yayın organlarında FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine yönelik eleştirileri bile şikâyet konusu yaptı. Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren konularda ve Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı yayınlar ile ilgili raporlara ise "ihlal yok" yönünde oy kullandı.CHP'li vekillerin, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a ve bakanlara hakareti, iftiraları 'ifade özgürlüğü'; PKK, FETÖ ve diğer terör örgütü yanlısı yayınları ise 'basın özgürlüğü' olarak göstermesi dikkat çekti.CHP ve HDP'li üyelerin, aHaber, TRT, Akit TV, Kanal A gibi yayın organlarıyla ilgili kendilerinin şikâyet konusu olarak Üst Kurul'a sundukları dilekçelerde belirtilen hususların, korumaya aldıkları başka kanallarda olduğunda ceza almamaları için özel çaba sarf ettikleri de iddia edildi.CHP milletvekilleri, TRT'de yayımlanan bir programda Türkiye hakkında çok çirkin ifadelerde bulunan Avrupa Parlamento başkanına yönelik eleştirel haberi bile şikâyet etti. aHaber'de Figen Yüksekdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden terör propagandası içeren video paylaşmasını eleştirmesi üzerine HDP'liler RTÜK'e "Kadınlık onuruna aykırı yayın yapılıyor" diye dilekçe verdiler.