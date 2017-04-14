’li vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı

İHA

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Giriş Tarihi: 14.4.2017 16:25 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 17:03
CHP’li vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı

a iki gün kala ’den bir daha! CHP Sakarya Engiz Özkoç, girdiği kahvehanede vatandaşla tartıştı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çalışması için kahveye giren 'li vekil Engin Özkoç, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. CHP'li vekil hayır propagandası yapmak isterken, kahvehanedeki vatandaşlar vekile AK Parti'nin icraatlarını hatırlattı.

CHP Sakarya Engin Özkoç ve CHP Sakarya İl Başkanı Ayça Taşkent, referandum çalışması için Erenler ilçesinde bulunan bir kahveye girdi. Vatandaşlara referandumda niçin 'hayır' demeleri gerektiğini anlatan CHP'li vekile gençler tepki gösterdi.

VATANDAŞ HÜSNÜ BOZKURT'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un söylediklerine tepki gösteren gençlere Engin Özkoç, "Öyle demedi. Orada emperyalistler ve işbirlikçileri kelimesini kullanıyor" cevabını verirken, vatandaşlar ise "Biz hepsini dinledik. Kafamızı da kessen evet" dedi.

"PKK HAYIR DİYOR SİZDE PEŞİNDESİNİZ"

Evet afişlerini vekile vermeye çalışan vatandaşlardan birisi, "HDP ile birlikte hareket etmeniz ağrımıza gidiyor. 'Birlikte salladık' demeniz ağırımıza gidiyor. PKK 'hayır' diyor sizde peşindesiniz" ifadelerini kullandı.

Bir genç ise "Cumhurbaşkanı öyle demiyor. Vekilim biz sizi severiz ama nasıl severiz biliyor musunuz? Gelin sizde 'evet' deyin, o zaman sizi severiz" şeklinde konuştu.

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CHP’li vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı
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