CHP’li vekil, kahvede vatandaşlarla tartıştı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde referandum çalışması için kahveye giren CHP'li vekil Engin Özkoç, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. CHP'li vekil hayır propagandası yapmak isterken, kahvehanedeki vatandaşlar vekile AK Parti'nin icraatlarını hatırlattı.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP Sakarya İl Başkanı Ayça Taşkent, referandum çalışması için Erenler ilçesinde bulunan bir kahveye girdi. Vatandaşlara referandumda niçin 'hayır' demeleri gerektiğini anlatan CHP'li vekile gençler tepki gösterdi.

VATANDAŞ HÜSNÜ BOZKURT'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un söylediklerine tepki gösteren gençlere Engin Özkoç, "Öyle demedi. Orada emperyalistler ve işbirlikçileri kelimesini kullanıyor" cevabını verirken, vatandaşlar ise "Biz hepsini dinledik. Kafamızı da kessen evet" dedi.

"PKK HAYIR DİYOR SİZDE PEŞİNDESİNİZ"

Evet afişlerini vekile vermeye çalışan vatandaşlardan birisi, "HDP ile birlikte hareket etmeniz ağrımıza gidiyor. 'Birlikte salladık' demeniz ağırımıza gidiyor. PKK 'hayır' diyor sizde peşindesiniz" ifadelerini kullandı.

Bir genç ise "Cumhurbaşkanı öyle demiyor. Vekilim biz sizi severiz ama nasıl severiz biliyor musunuz? Gelin sizde 'evet' deyin, o zaman sizi severiz" şeklinde konuştu.