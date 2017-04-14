Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında

Cumhurbakşanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor..

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Konya'da muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Katılım çok yüksekti, coşku, heyecan vardı. Şehir mitinglerimizi bitirmiş olduk. Yarın İstanbul'da Tuzla'da ardından Kartal'da mitingimiz var. Onun ardından da Ümraniye mitingi var, sonrasında Sarıyer'de İstinye'de mitingim var.



'EVET' LEHİNDE FARKLI BİR NETİCE GELEBİLİR

Tüm araştırma gruplarından bize gelenler hemen hemen 'evet' istikametinde. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü farklı bir netice 'evet' lehinde gelebilir.

AGİT HEYETİNİN RAPORU

Buranın başı şu anda bir Alman ve Almanya'nın Türkiye'ye karşı tutumunu görüyoruz.

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