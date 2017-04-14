Cumhurbaşkanı'ndan tokat gibi eyalet sistemi cevabı: Gündemimizde olmadı olmayacak!

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamasından ilgili bölüm:

ÜNİTER YAPININ EN BÜYÜK SAVUNUCUSUYUM; FEDERASYON DİYE BİR GÜNDEMİMİZ YOK

Şimdi son günlerde bir dedikodu var. Dilden dile dolaşıyor. Üniter yapı tartışması. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu en başta gelen müdafii en başta şahsım oldu biz olduk. Federasyonmuş, şuymuş buymuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur. Olamaz. Bunların bir çoğu zaten tarih oldu. Siyaset artık güncelleniyor. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Selçuklu ile, Osmanlı ile Cumhuriyetimizle iftihar ediyoruz.