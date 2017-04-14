yla ilgili flaş haber! Kaçmak isterken yakalandılar

AA

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Giriş Tarihi: 14.4.2017 14:07 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 14:43

İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı binaya PKK'lı istlerin, 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları 1 ton patlayıcıyı infilak ettirdiği saldırının faili olduğu değerlendirilen 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada yakalandığı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı istlerce düzenlenen saldırının faili oldukları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bölücü terör örgütü PKK'nın, 11 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın bodrum katından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları 1 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, bir polis memuru ve 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SURİYE'YE KAÇACAKLARDI

Soruşturma kapsamında saldırının faili oldukları değerlendirilen 3 zanlı Şırnak'ta yakalandı. Zanlıların Cizre ilçesinden 'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada yakalandığı öğrenildi.

ZANLILAR DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

Gözaltına alınan zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirildi.

Öte yandan soruşturmada saldırıyla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR SALDIRISINI PKK ÜSTLENDİ

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Diyarbakır saldırısıyla ilgili flaş haber! Kaçmak isterken yakalandılar
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