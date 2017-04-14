Diyarbakır saldırısıyla ilgili flaş haber! Kaçmak isterken yakalandılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının faili oldukları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bölücü terör örgütü PKK'nın, 11 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyetteki apartmanın bodrum katından Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine 30 metre uzunluğunda kazdıkları tünele tuzakladıkları 1 ton patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu, bir polis memuru ve 2 sivil personelin şehit düştüğü saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SURİYE'YE KAÇACAKLARDI

Soruşturma kapsamında saldırının faili oldukları değerlendirilen 3 zanlı Şırnak'ta yakalandı. Zanlıların Cizre ilçesinden Suriye'ye kaçmak için hazırlık yaptıkları sırada yakalandığı öğrenildi.

ZANLILAR DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

Gözaltına alınan zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirildi.

Öte yandan soruşturmada saldırıyla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR SALDIRISINI PKK ÜSTLENDİ