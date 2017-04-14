Eze eze gelelim Batı’ya cevap olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Ordu Cumhuriyet Meydanı
'nda gerçekleştirilen Ordu Buluşması
'na katıldı. Ardından "Evet Platformu"nun düzenlediği "Giresun Buluşması"nda da halka seslenen Erdoğan, konuşmalarında şu mesajları verdi:
HERKES SANDIĞA:
Sakın ha "Benim bir oyum var ne olacak" demeyin. Pazar günü herkes sandığa, kimse bu işi ihmal etmeyecek. Herkesi giden gitmeyen arayacaksınız bulacaksınız, sandığa götüreceksiniz. Ankara'da İstanbul'da nerede akraba varsa hemşeri varsa arayacaksınız. İhmal yok. Niye? Eze eze gelelim, Batı'ya cevap olacak tamam mı? Unutmayın bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir vatanı kurtarır. Bir oy da yeri geldiğinde ülkenin geleceğini bilerler. Onun için 16 Nisan'da tek oyun bile ziyan olmasına izin vermeyeceğiz. AK Parti'ye, MHP'ye, BBP'ye, SP'ye, CHP'ye gönül veren kardeşlerim gelin bu birliğimizi bozmayın ve Batı'ya güzel bir cevap verin.
AVRUPA SESİMİZİ DUYACAK:
Hani biz maçlarda, tribünlerde bunu çok dillendirdik. "Avrupa Avrupa duy sesimizi" diye. İnşallah Avrupa pazar akşamı sesimizi tam duyacak. O zaman "Bu ülke uğraşılacak bir ülke değil" diyecekler.
PİŞMAN OLACAKLAR:
Hep sorup duruyorlar ya, "16 Nisan'dan sonra ne olacak?" diye. 16 Nisan'dan sonra Türkiye, terör örgütleriyle ve onları kullanan güçlere karşı çok daha kararlı şekilde çıkabilecek. Türkiye'ye, Türk milletine ihanet eden taş kesilir taş. 16 Nisan'da bu halkın ahını alanlar yine taş kesilecekler ve sandığa gömüleceklerdir.
BU DEFA CD İLE GİDECEK:
(Kılıçdaroğlu) Yeni sistemde sürekli seçim kaybedip de, koltukta kontrollü oturma devri bitti. 7 seçim kaybetti buna rağmen hâlâ o koltukta oturuyor. Bunun adı kasetli genel başkan. Kasetle geldi, bu defa CD ile gidecek.
SABRİLER İFTİHARIMIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da sahneye 15 Temmuz gecesi üzerinden iki tankın geçtiği Sabri Ünal'ı davet etti. Erdoğan, "Sabri benim gönüldaşım, dava arkadaşım, yoldaşım. Sabriler bizim iftiharımızdır" dedi.
'PYD'YE DEVLET KURDURTMAYIZ'
"NE PYD'yi ne YPG'yi sınırlarımızda asla barındırmayız. Haşa, onlara oralarda devlet kurdurtmayız. Bunu dünya alem bilsin."
'KILIÇDAROĞLU HÂLÂ CEVAP VERMEDİ'
"Kılıçdaroğlu'nun ben Yeşilköy Havalimanı'ndan kaçışını hâlâ anlamıyorum. Hâlâ cevap veremedi. Bir cevap versene. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittin. Hani sen 'tankların önüne darbe olursa ilk defa ben çıkarım' diyordun, versene cevap."
Hasan AY- Özgür ÖZDEMİR - Züleyha BAŞKIRAN