‘Film seyreder gibi televizyondan izlemiş’

15 Temmuz'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tankın altında ezilen gazi Vasfi Yılmaz, "Darbe olursa tankların önüne ilk ben çıkarım" diyen ancak kaçış görüntüleri ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu için "Kendisine yakışanı yapmış. Bakırköy'deki evden o geceyi film izler gibi seyretmiş" dedi. Karşısına dikildiği tankın kendisini ezdiği anları gösteren videoyla hafızalara kazınan gazi 44 yaşındaki Yılmaz, "Bu insanlar, çıplak elleri ve tertemiz bedenleriyle bunları engellemeseydi şu anda ülkeyi işgal etmişlerdi" diye konuştu. Vasfi Yılmaz şöyle devam etti:"Kemal Kılıçdaroğlu'nu ciddiye almıyoruz artık. 'Kontrollü darbe' söylemiyle ilgili 15 Temmuz Derneği olarak suç duyurusunda bulunduk. Kendisi, 'Görünürlerde tank olsaydı ben üzerine çıkardım' diyor. Zaten o VIP girişlerinde tank vardı. Görüyoruz ki telefonla, kapıları ve önlerini açtırıyorlar.Görüntüleri gördüm. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da kendisine yakışanı yapmış. Böyle bir insanın CHP'nin başında olması talihsizlik. Atadan, anadan, babadan CHP'lilerin partiden vazgeçecekler neredeyse.O gece bir katliam yaşandı. 'Konrollü darbe' diyebilmesi için elinde çok net bilgi olması gerek. Bir talimatla onlarca general, albay kendi hayatlarını, ailelerin hayatlarını hiçe sayabilir mi?15 Temmuz'dan 9 gün sonra meydanlara inen bir partinin genel başkanı... Demek ki bu milletin, bu halkın partisi değiller. Bu parti ezilenlerin, şehit ve gazi olanların partisi değil."