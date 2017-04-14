İstanbul'da PKK operasyonu: 8 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsal alanında eğitim alarak, şehir merkezlerinde eylem yapmak üzere gönderilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. TEM Özel Tim ekipleri bu hafta çeşitli ilçelerde düzenlediği operasyonda 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINANLARIN HEPSİ KIRSAL'DA EĞİTİM ALMIŞ

Gözaltına alınan R.A., T.K., C.B., M.S.Ç., İ.D., M.A., H.A., E.S., F.T., R.O. ve S.K.'nın emniyette alınan parmak izleri sonucu yapılan detaylı incelemesinde hepsinin farklı tarihlerde örgütün kırsal yapılanmasında eğitim aldıkları ve bir süre bulundukları bölgelerde örgütün çeşitli silahlı yapılanmalarına katıldıkları yönünde haklarında kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.



8 KİŞİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 1 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 10 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 10 kişiden 8'i tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.