Kılıçdaroğlu'nun le karşılanmasına inceleme

Giriş Tarihi: 14.4.2017 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 10:17
Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına inceleme

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda tören mangası tarafından karşılanmasına ilişkin tartışmalar üzerine TSK'dan açıklama geldi.

TSK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun le karşılanmasına ilişkin inceleme başlattı.

"Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir"

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU? İŞTE YAŞANAN O TARTIŞMA

Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine dün Bandırma'dan başladı. Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak dün sabah sivil uçuşlar için de kullanılan Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine indi.

Tören mangası CHP Lideri'ni selamlayarak karşıladıktan sonra Kılıçdaroğlu, yanındakilerle birlikte Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer'e nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılama ve ziyaret fotoğrafları, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın Facebook sayfasında paylaşıldı.

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Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına inceleme
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