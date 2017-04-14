"Kılıçdaroğlu 'Ben gidersem herkes gider' mantığında"

Ancak belli ki referanduma, yani siyaseten bitişine iki gün kala Kemal Bey iyice gözünü karartmış.

Sizi, bizi kimseyi duymuyor.

"Ben gidersem hepiniz gidersiniz" anlamına gelen skandal çıkışlarla, partisini ve tüm ülkeyi kendisiyle birlikte uçuruma çekmeye kararlı!

Baksanıza dün de sivil ve demokratik siyasetin teamüllerini, hukuku, seçim yasaklarını ayaklar altına alarak Balıkesir'deki bir askeri üsse gitti.

Evet, yanlış duymadınız. Ana muhalefet lideri propaganda yasağından hemen önceki altın değerindeki saatlerde mesajını halkla değil, asker üzerinden vermeyi seçti.

Ne acı...

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