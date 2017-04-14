" 'Ben gidersem herkes gider' mantığında"

Giriş Tarihi: 14.4.2017 09:39 Güncelleme Tarihi: 14.4.2017 10:11
Kılıçdaroğlu 'Ben gidersem herkes gider' mantığında

Melih bugünkü köşe yazısında 'nun Havalimanı kaçışı ve Balıkesir'deki askeri törenle karşılama skandalına ilişkin tespitlerini aktardı. İşte "Kılıçdaroğlu 'Ben gidersem herkes gider' mantığında" diyen Altınok'un yazısından öne çıkanlar:

Ancak belli ki referanduma, yani siyaseten bitişine iki gün kala Kemal Bey iyice gözünü karartmış.

Sizi, bizi kimseyi duymuyor.

"Ben gidersem hepiniz gidersiniz" anlamına gelen skandal çıkışlarla, partisini ve tüm ülkeyi kendisiyle birlikte uçuruma çekmeye kararlı!
Baksanıza dün de sivil ve demokratik siyasetin teamüllerini, hukuku, seçim yasaklarını ayaklar altına alarak Balıkesir'deki bir askeri üsse gitti.
Evet, yanlış duymadınız. Ana muhalefet lideri propaganda yasağından hemen önceki altın değerindeki saatlerde mesajını halkla değil, asker üzerinden vermeyi seçti.

Ne acı...

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
"Kılıçdaroğlu 'Ben gidersem herkes gider' mantığında"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz