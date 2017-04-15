Adil Gür’ün son anketi ‘Hayır’ cephesini çıldırttı! İlk kez Sabah.com.tr’de yayınlanmıştı…

İlk kez Sabah.com.tr'de yayınlanan Adil Gür'ün son referandum anketi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Yayınladığı andan itibaren Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarına yükselen Adil Gür'ün son açıklaması 'Hayır' cephesini çıldırttı.

'HAYIR' CEPHESİ HAKARET ETMEYİ TERCİH ETTİ

1 Kasım seçimlerinin tek bileni olan Adil Gür'ün son referandum anketinin Sabah.com.tr'de yayınlanmasının ardından sosyal medyada büyük bir tartışma yaşandı. Sosyal medyadaki 'Hayır'cı kullanıcılar araştırmayı tartışmak yerine Adil Gür'e hakaret etmeyi tercih etti. 1 Kasım'da olduğu gibi seçim üzerinde şaibe oluşturmaya çalışan bazı sosyal medya trolleri ise Anayasa değişikliğinde olmayan maddeleri dolaşıma sokarak seçmenin kafasını karıştırmaya çalıştı.

CHP'DEN GARİP ELEŞTİRİ!

Adil Gür'in başkanlığını yaptığı A&G Araştırma'nın anketinin Sabah.com.tr'de yayınlanmasının ardından CHP'li Aytun Çınar'dan garip bir açıklama geldi. Araştırmanın AK Partı için yapıldığını iddia eden Aytun Çınar'ın bu açıklaması sosyal medyada espiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Araştırmalar zaten bir kurum için yapılır. AK Parti için yapılmasında ne gibi bir mahsur var. 24 saat sonra gerçek ortaya çıkacak. 'Hayır' %56 gösteren CHP'nin anketleri mi doğru çıkacak yoksa Adil Gür'ün araştırması mı" diyerek CHP'li vekili eleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAŞBAKAN YILDIRIM REHAVET KONUSUNDA UYARDI

Bugün Tuzla'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esenyurt'ta konuşan seçmeni rehavete kapılmamaları konusunda son kez uyardı. Bugün Evet Platformu'nan Tuzla Buluşması'nda büyük bir kalabalığa konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın tarihi gün, tüm dostlarımızı, ahbaplarımızı arayacağız. Rehavete yer yok. Yarın sandıklar Allah'ın izniyle 'evet' ile patlayacak" dedi.