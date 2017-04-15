’da e otomatik silahla ateş açtılar

AA

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Giriş Tarihi: 15.4.2017 08:26 Güncelleme Tarihi: 15.4.2017 08:28
Ankara’da polise otomatik silahla ateş açtılar

'da asayiş uygulaması yapan ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Çay Sokağı'nda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ateş açan şüpheliler daha sonra kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat leri, ara sokaklara gizlendiği bilgisine ulaştıkları saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Dar sokaklardan oluşan mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri sorguladı.

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması yaptı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

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Ankara’da polise otomatik silahla ateş açtılar
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