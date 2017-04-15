Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda siyasi, dün akşam İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Büyük Trabzonlular Buluşması"na katıldı. Burada konuşan Bakan Albayrak, 16 Nisan'ın önemine değinerek, "Avrupa'da ABD'de, dünyada, bilmedikleri dilimizi de öğrenerek Türkiye'deki seçime tepki gösterenler var. Demek ki bu referandum çok önemli" ifadesini kullandı.



ERDOĞAN'IN İZİNDE

Bu milletin yüzlerce yıllık tarihinde ilk defa bir darbeyi püskürttüğünü vurgulayan Albayrak, Türk milletinin canları pahasına vatanını savunduğunu hatırlattı. Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde, gece gündüz "büyük ve güçlü Türkiye" için çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Geçen hafta Diyarbakır'daydık. Terör örgütünün uzantıları kampanya için 'hayır' şarkısı bestelemişler. Diyorlar ki, 'Tek millete, tek vatana, tek devlet ve tek bayrağa hayır.' Bu noktada kimin Rabia'nın karşısında olduğunu görmemiz lazım. Biz Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i 80 milyon bir milletiz. Eğer siz tek bayrağa karşı çıkıyorsanız, saklanacak delik arayın. O delikte de Süleyman Bakanımız, askerimiz, polisimiz sizi bulacaktır. Bu topraklarda gözü olanın gözünü oyarız." Türkiye'nin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi güçlü bir lider olduğundan dolayı, bunun hep böyle süreceğini düşünmenin yanlış olduğunu vurgulayan Albayrak, "100 yılda, bir liderin gelip ülkeyi şaha kaldırmasını beklemeyin. Cumhurbaşkanımızdan sonra, ülkenin sistemi ve istikrarının kendi içinde sürdürülebilir olması için bu değişikliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.



GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İLK GÜNÜ 16 NİSAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün ayrıca Konya Buluşması'nda halka hitap etti. Albayrak, 16 Nisan'ın yüzyılın kaderinin yeni baştan yazılacağı, büyük ve güçlü Türkiye'nin ilk günü olacağını bildirdi. Albayrak şunları söyledi:

Referandum seçimi için sandığa gidip vereceğimiz oy tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Hepsi Türkçe öğrendi, Türkçe manşetler attı. Yüzyıllardır bu topraklarda olmamızdan rahatsız olan birileri, bizi bu topraklardan atmak için hayaller kuran birileri bu ülkenin menfaatini istiyor. Öyle mi? Allah Allah Türkiye'yi ne kadar çok seviyorlarmış.

Bu referandumda 'evet' de 'hayır' da çıkabilir. Herkes istediği oyu versin amenna, başımızın üstüne. Ama şuraya bir parmak basmamız lazım. Bugün Kandil, İmralı, PKK, FETÖ, Pensilvanya 'hayır' diyorsa, 15 Temmuz'da ülkemizi bölmeye çalışan vatan hainleri, yurt dışına kaçan hainler, Avrupa'daki, yurt dışındaki hainler 'hayır' diyorsa, oturup bir iki dakika düşünelim. Niye 'hayır' diyorlar? İşte burası çok önemli. Onun için bu şuurla düşünelim.

ENERJİ BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA