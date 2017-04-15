CHP’yi karıştıran 10 grup

CHP içindeki iktidar savaşlarını da, Kemal Kılıçdaroğlu'yla eski genel Başkan Deniz Baykal'ın "statükoyu en iyi ben savunurum" yarışını da ilgiyle izlediğini ifade eden Mahmut Övür bugünkü köşesinde Kılıçdaroğlu ve Baykal'ın yalan konusunda nasıl yarıştığını şu cümlelerle aktardı.

Tabii yalan konusunda da biri diğerini aratmıyor. Yalan kervanına Baykal da eyalet meselesiyle katıldı ve "Madem eyalet gelecek, PKK neden hayır diyor?" sorusuna cevap veremeyip tıkanıp kaldı.

Ama kapalı kapılar arkasında SHP'den kovulmasına en büyük desteği verdiği "eski dostu" Ahmet Türk'le gizli ittifak hesapları yapmayı da ihmal etmedi. Böylece CHP'lileri "Ahmet Türk'ü yanımıza alarak eski günlerdeki gibi olacağız" havasıyla etkilemeye çalıştı. Tabii kimse yutmadı.

Bu çaba bile CHP içi iktidar savaşının bir parçası. Oysa buradan bir şey çıkmayacağını CHP'liler de biliyor. Çünkü ne Ahmet Türk'ün ne de HDP'nin iradesi kendi ellerinde değil.

CHP içinde iktidar savaşına hazırlanan en az 10 gruptan söz edildiğini açıklayan Övür, CHP kulislerinde referandumdan çok gelecek iç hesaplaşmanın konuşulduğunu ifade etti. İç hesaplaşma ile CHP'yi karıştıranların 10 gruptan oluştuğunu yazan Övür, "İlk üç grup biliniyor: Deniz Baykal, Muharrem İnce ve Metin Feyzioğlu" ifadelerini kullandı.

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN KALEMİNDEN CHP'Yİ KARIŞTIRAN 10 GRUP