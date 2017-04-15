Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul turunun ilk durağı Tuzla’da – CANLI





Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Yarın sandıklar bir de evetle patlarsa ne olacağını düşünün. Artık saatleri konuşuyorum. Tüm dostlarımızı, ahbaplarımızı arayacağız. Rehavete yer yok, ihmal yok, sandıklara yükleneceğiz, hafife almayacağız. Çünkü yarın akşam inşallah bu millet kendi bayramını yapacak. 16 Nisan'da 15 Temmuz'da başladığımız işi bitireceğiz. Yarın çok önemli, mutlaka sandığa, ilgili arkadaşlarımız resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar takip edecekler. Unutmayın oy namusumuzdur. İnşallah 16 Nisan ile Ak yürüyüşü devam ettirmiş olacaksınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

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