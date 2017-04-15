HDP'den İstanbul'un göbeğinde tehditle 'hayır' oyu!

Büyük şehirlerde Kürt vatandaşların ağırlıkla bulunduğu semtlerde HDP ilçe yöneticilerinin vatandaşların evlerine giderek tehditle 'hayır' oyu istediği öğrenildi. İstanbul Fatih'te bu konuda çok sayıda ihbar alındığı öğrenildi.

YEMİN ETTİRİYORLAR

Alınan bilgiye göre HDP'lilerin Kürt vatandaşların evlerine giderek 'hayır' oyu için yemin ettirdiği ve 'hayır' oylarını ispat edememeleri durumunda aileleri ve işyerlerine zarar verme tehditinde bulunduğu ifade edildi.

CEP TELEFONU İLE KANIT

HDP'lilerin oy kullanmaya giden Kürt vatandaşlardan son olarak 'cep telefonu ile hayır dediğinizi kanıtlayın' tehditi emniyeti harekete geçirdi. Bu konuda çok sayıda ihbar gelmesi üzerine seçmeni tehdit eden kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

EMNİYET TEYAKKUZDA

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen emniyet yetkilileri seçim güvenliği ile ilgili her türlü önlemi almaya başladı. 1 Kasım seçimlerinde cep telefonu ile oy kullanma kabinine girilmesi yasaklanmıştı. Bu seçimlerde de benzer bir uygulamanın yapılması bekleniyor.

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