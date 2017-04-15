'lı hain ininde ölü ele geçirildi

İHA

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Giriş Tarihi: 15.4.2017 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.4.2017 09:12
PKK'lı hain ininde ölü ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Lice ilçesinde icra edilen ve bir istin silahıyla ölü olarak ele geçirildiği, bir sığınağın da tespit edilerek kullanılmaz hale getirildiği da çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, 7'nci Kolordu Komutanlığı sorumluluğunda Lice ilçesinde icra edilen ve bir istin silahıyla ölü olarak ele geçirildiği, bir sığınağın da tespit edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

kapsamında; 1 adet Kaleşnikof P.Tf., 1 adet RPG-7 Roketatar ve (4) adet mühimmatı, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, bin 78 adet muhtelif fişek, 1 adet silah dürbünü, 5 adet EYP(yerinde imha edilmiştir), 3 adet araç (Bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen), 14 bin 933 kg esrar maddesi, çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ile elektronik malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

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PKK'lı hain ininde ölü ele geçirildi
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