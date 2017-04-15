Suç duyurusunda bulunan avukat Sabah.com.tr’ye konuştu

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O SUÇ DUYURUSUNUN SAHİBİ AVUKAT RIZA SAKA'NIN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAZI BAŞLIKLAR;

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN MUTLAKA YURTDIŞI AYAĞI VAR.

Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiği konusunda hiçbir kuşku yok. Ancak bu eylemin tek başına FETÖ tarafından gerçekleştirilmiş olması imkansız. Bunun mutlaka bir yurtdışı ayağının bulunması gerekiyor.

ABD'Lİ YETKİLİLER FETÖ'YE 15 TEMMUZ'DA LOJİSTİK DESTEK SAĞLADI

Darbe öncesinde bazı ABD'li yetkililerin Türkiye'de çalışma yaptığını görüyoruz. Hatta bazı isimlerin 15 Temmuz darbesinden sonra da Türkiye'de olduğu biliniyor. Burada FETÖ'cü darbecilere lojistik destek sağladıkları çok açık.

15 TEMMUZ DARBESİNİN YURTDIŞI AYAĞINDAN HESAP SORULMALI

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, olaylar netleşmeden bazı isimler tarafından yapılan açıklamalarda darbenin başarılı olması için FETÖ'ye destek verildiği açıkça görülecektir. Türkiye 15 Temmuz ihanetinde bulunan isimlerden Türkiye'de nasıl hesap soruyorsa yurtdışı ayağından da mutlaka hesap sorulmalıdır.

ABD NASIL YARGILIYORSA TÜRKİYE DE YARGILAYABİLİR!

ABD yönetimi nasıl Türkiye yargısının konusu olmayan, tartışmalı bir meselede Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı hakkında yakalama kararı çıkarabiliyor ve tutuklu olarak yargılayabiliyorsa, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine karışan ABD'li isimleri yargılamalıdır. 15 Temmuz darbesine destek veren ve vermeye devam eden ABD'li bu isimler mutlaka yargı önüne çıkarılmalıdır.

436 NATO SUBAYININ 200'Ü TÜRKİYE'YE DÖNMEDİ

436 subaydan 200'ü Türkiye'ye dönmedi ve bulundukları ülkeye sığındılar. Bu durum bile 15 Temmuz darbesi girişiminde bulunanların kimler tarafından korunduğunu ortaya koyuyor. Türkiye yargısı etkin bir soruşturma yaparak ilgililer hakkında tutuklama, gözaltı ve ceza kararı alması yönünde bir talebimiz var. Savcılık da bu talebimiz üzerine harekete geçti.

FETÖ TARAFINDAN MAAŞA BAĞLANMIŞ İSİMLER

Bu isimlerin FETÖ ile bağlantıları çok net. Birçoğu yurtdışındaki FETÖ kurumları tarafından maaşa bağlanmış isimler. Bu konudaki delilleri suç duyurusunun ekinde yer verdik. Çok iyi araştırılırsa güçlü bir hukuki zemin oluşturulabilir.

İNTERPOL'DEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILABİLİR

Gözaltı kararı pratikte Türkiye sınırları içinde olacağı düşünülebilir. Ama güçlü delillerle İnterpol'den de böyle bir karar çıkarılabilir. Türkiye güçlü bir taleple başvuruda bulunursa ABD'de yargılanmaları bile sağlanabilir. ABD yönetiminin, NATO üyesi bir ülkenin, müttefik bir ülkenin darbe girişimine maruz kalmasına sessiz kalmayacağını düşünmek istiyoruz. NATO müttefikliğinin sonucu bu olması gerekir. Gelişmelerin takipçisi olacağız.