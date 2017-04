Teröristbaşından Aydın Doğan’a teşekkür!

İstanbul Mali Suçlarla Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün ekonomik yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında TUSKON'a ait arşivinin örgüt üyeleri tarafından kaçırıldığını tespit etmişti.

'BEKLEMEYE ALINAN HATLAR'

Operasyon düzenleyen polis ekipleri Kartal'da durdurduğu kamyonda 50 koli içerisinde TUSKON'a ait arşive ulaştı. Yapılan aramalarda defterler, çek,senet, dijital materyaller, 60 adet sim kart, tahsilat makbuzlar ele geçirildi. SIM kartların üzerinde 'Beklemeye alınan hatlar' şeklinde not düşüldüğü belirlendi.

AYDIN DOĞAN'A ÖZEL NOT

Belgeleri didik didik inceleyen savcılar şok belgelere ulaştı. Ele geçen arşivde örgüt lideri Fetullah Gülen'in yazdığı 'Yakaran Gönüller' isimli 2 adet kitabın giriş sayfalarındaki yazılar dikkat çekti. Kitaplardan birinin girişinde hem Arapça hem de Türkçe el yazılı notta Aydın Doğan'a hitaben 9 Mart 2015 tarihli notta, "Dünden bugüne çok önemli hizmetlere imza atmış aydınlık ruh, mümtaz sima, aziz dost Aydın Doğan beyefendiye her zaman dik durmasını bildiğinden kabul buyurundan kabul buyuruyorlarsa bir teşekkür ifası olarak... Size her zaman saygı duyan M.Fetullah Gülen" yazdığı ortaya çıktı. (Akşam)