Türkiye referanduma gidiyor

Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişikliği yarın halkoylamasına sunuluyor. Türkiye genelinde kurulacak 167 bin 140 sandıkta toplam 55 milyon 319 bin 222 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemleri ise 9 Nisan'da sona erdi.





-OY KULLANMA SAATLERİ-





Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy kullanma süresi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Öte yandan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.





-REFERANDUMDA GÖREV ALABİLECEK SİYASİ PARTİLER-





Referanduma ilişkin işlemlerde bulunabilecek ve sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi şeklinde YSK tarafından belirlendi.





-LİDERLER NEREDE OY KULLANIYOR?-





Yarınki referandumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda, TBMM Başkanı İsmail kahraman Ankara Çankaya İlkokulu'nda, Başbakan Binali Yıldırım İzmir Adnan Olcay Ortaokulu'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Arjantin İlkokulu'nda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.