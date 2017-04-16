Bahçeli: Önemli bir başarı, herkes saygı duymalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Sistemini getirecek Anayasa değişikliği referandumunda EVET'in kazanmasına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Sonucu "Çok önemli bir başarı" olarak değerlendiren Bahçeli "Anayasa değişikliği halk oylamasında çok önemli bir başarı elde edilmiştir. Sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duymalı. Sonuçların Türk milletine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türk milleti deokrası sınavından alnının akıyla çıkmıştır. Büyük bir olgunluk ile sandık başına giden milletimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi hür iradesiyle onaylamıştır" dedi.