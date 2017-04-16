Başbakan Yıldırım 21.00'de açıklama yapacak

AA

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Giriş Tarihi: 16.4.2017 19:52 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 19:55
Başbakan Yıldırım 21.00'de açıklama yapacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, saat 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapacak.

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Başbakan Yıldırım 21.00'de açıklama yapacak
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