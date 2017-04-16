Bir yalan da Sözcü'den! O video sahte çıktı!

Giriş Tarihi: 16.4.2017 15:57 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 16:01
Bir yalan da Sözcü'den! O video sahte çıktı!

Sözcü Gazetesi internet sitesi, sabah saatlerinde oy pusulalarına oh oh sesi çıkararak evet mührünün vurulduğu bir video yayınladı. Bu videonun diğerleri gibi sahte olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

'Hayır' cephesi provakasyona doymuyor. Sözcü Gazetesi internet sitesi, sabah saatlerinde oy pusulalarına oh oh sesi çıkararak evet mührünün vurulduğu bir video yayınladı. Bu videonun diğerleri gibi sahte olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

YSK'NIN MÜHRÜ YOK

Bilgisayar çıkışı alınarak hazırlanan seçmen pusulalarında Yüksek Seçim Kurulu'nun mührünün bulunmadığına dikkat çeken YSK yetkilileri bu tür provakatif haberlere itibar edilmemesini duyurdu.

VİDEO BİR GÜN ÖNCEDEN YAYINLANMIŞ

Seçim günü çekilen bir görüntü olarak sunulan bu videonun bir gün önceden video paylaşım sitelerinde yayınlanmaya başlandığı belirtiliyor. Yetkililer 'hayır' cephesinin benzer provakatif haberlerine yönelik kamuoyunu bir kez daha uyardı.

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Bir yalan da Sözcü'den! O video sahte çıktı!
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