halkına teşekkür etti!

İHA

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Giriş Tarihi: 16.4.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincik halkına teşekkür etti!

Referandumda yüzde 96,3 oy çıkaran ’ın ilçe ’u arayan Recep Tayyip , Sincik halkına teşekkür etti.

'ın resmi olmayan sonuçlara göre ilçesinde yüzde 96.3 oranla 'Evet' oyu çıktı.

Recep Tayyip , ilçede çıkan alınan yüzde 96.3 oranla 'Evet' oyu üzerine Sincik 'u telefonla arayarak yüzde 96.3 oy oranı için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla görüşmesi sonrası Başkan Korkut, görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinde, bütün Sincikllilere teşekkür ederek selamlarını iletmemi istediler" ifadelerini kullandı.

2011 Genel seçimlerinde yüzde 91.57 oy oranı ile AK Parti'ye destek veren Sincik ilçesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 95.7 oy oranı ile şampiyonluk ünvanını korumuştu.

7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde de yüzde 90.71 oy oranı ile şampiyon olan ilçe son halk oylamasında ise açıklanacak resmi sonuçlara göre yeniden şampiyon olması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sincik halkına teşekkür etti!
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