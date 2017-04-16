'a yağıyor!

AA

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Giriş Tarihi: 16.4.2017 20:35 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 20:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik yağıyor!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden 'a mesajları yağdığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik yağıyor!
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