Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor!

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Konuşmadan satırbaşları

TARİHİ BİR KARAR

Hayır uğurlu olsun. Halk oylamasının sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon oyuyla 1 milyon 300 bim farkla anayasa değişikliğini kabul edildiğini göstermektedir. Her bir ferdime şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halk oylması milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. 200 yıllık bir yönetim sistemi konusu tartışmasında tarihi bir karar verilmiştir. Tarihimizn en önemli yönetim değişimini gerekleştiriyoruz.

MİLLET GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI

"16 Nisan halk oylaması, milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli göstergesidir. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür bugün. Her zaman olduğu gibi bu halk oylamasında da mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz. Anayasa değişikliği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibariyle köklü bir değişim arz etmektedir."

YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLADIĞININ MÜJDECİSİ

"Bu mesele uzun zamandır konuşuluyordur. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri medyanın bana sorduğu sorulardan biri olmuştur. Böyle zor bir süreç sonunda Türkiye, 25 milyon 'Evet' oyu ile kararını vermiştir. Halk oylaması boyunca 'Evet' için çalışan, yoğun bir çaba gösteren Sayın Binali Yıldırım'a, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Mustafa Destici'ye, STK'lar ve bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Verilen bütün oylar önemlidir. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Partilerin halk oylamasındaki pozisyonlarını ele aldığımızda oylarda artış olduğunu görüyoruz. Bu sonucun ülkemzide yeni bir dönemin başladığını müjdecisi olacaktır"

"SİVİL SİYASET ELİYLE YÖNETİM SİSTEMİMİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ"

"Gerek halk oylaması sürecinde, gerekse sandık başında 'Evet' diyen herkese, şahsıma gösterdikleri güven için şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'Evet' yönünde çıkmış olması bizim için ayrıca değerlidir. Bugün oyumu kullanırken de ifade ettiğim gibi, bu değişiklik herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM ve milletin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir. Geçmişte anayasalarımız ve yönetim sisteminin belirlenmesi, darbe veya kurtuluş dönemlerinde olmuştur. İlk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu değişim elbette anayasa değişikliği ile gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yürütme, yasama ve yargı birbirinden tamamen ayrılmıştır."