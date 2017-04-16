Cumhurbaşkanı Erdoğan balkonda halka hitap etti

Konuşmadan satırbaşları;

KÜÇÜMSEMEYE GAYRET EDENLER VAR

"Bazı televizyonlarda aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bundan sonra birlikte yapacağımız çok iş var değil mi? Beraber yapacağımız çok iş var. Biliyorsunzu bu işin 2 safhası oldu. Birincisi parlamento. Anayasa komisyonunda pet şişeler nasıl fırlatıldı. Engellemek istediler, başaramadılar. Genel Kurul'da ne oldu? Hamdolsun 339'la parlamentodan geçti. AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin dayanışmasıyla. Tabii ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular. Gruplarına sahip çıktılar. Ne dedik? Şimdi sıra millette dedik. Milletimiz de burada el ele verdi."

'Daha yapacak çok işimiz var'

"İLK İŞ BAHÇELİ VE YILDIRIM'LA İDAMI GÖRÜŞECEĞİM"

"Milletime sopa gösterenler cevabını sandıkta aldı. İşimiz çok, yapacağımız çok şey var bu ülkede. İlk iş idam konusunu Sayın Başbakan ve Sayın Bahçeli ile görüşeceğim. Meydanlarda hep bununla karşılaştım diyeceğim. Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Bir halk oylamasını da onun için yaparız. Siz 15 Temmuz'da adeta bir diriliş destanı yazdınız. Siz yılmadınız."

'Seçime rekor katılım oldu'