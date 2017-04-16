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Eski Başbakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Eski Başbakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
Giriş Tarihi: 16.4.2017
21:48
Güncelleme Tarihi: 16.4.2017
22:01
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut ve Tansu Çiller, anayasa değişikliğinin halk oylaması sonucu kabul edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiler.
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Eski Başbakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
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