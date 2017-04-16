Aranan FETÖ'cü sandık başında yakalandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, oy kullanmaya geldiği salonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında aranan, örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Alparslan Koleji'nin ortaklarından E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

E.Ö'nün, Atatürk İlkokulunda oy kullanacağını belirleyen ekipler, sandığın bulunduğu salona gelen zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen E.Ö'nün işlemleri sürüyor.