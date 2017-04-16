Hayır yerine yanlışlıkla evet oyu kullanan Ali Bayramoğlu olay çıkardı

Ali Bayramoğlu "hayır" oyu yerine "evet" oyu kullanınca olay çıkardı. Yeniden oy pusulası isteyen Bayramoğlu'na Seçim Kanunu gereğince yeni oy pusulası verilmedi. Saldırganlaşan Bayramoğlu, bir kişiyi darp etti.

OLAY ÇIKARAN BAYRAMOĞLU'NA KINAMA

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Ferşat Yıldırım yaşanan olayla ilgili, "Yanındaki adamlarıyla Şair Nedim İlkokulundaki görevlimizi darp eden gazeteci(!) Ali BAYRAMOĞLU'nu kınıyorum!" dedi.





Hayır yerine yanlışlıkla evet oyu kullandı, olay çıkardı!

GÖRDÜ ŞAHİDİ SAFA ALBAYRAK YAŞANANLARI SABAH.COM.TR'YE ANLATTI

Darp edilen Safa Albayrak, "Ali Bayramoğlu zaten oy kullanmaya organize olup gelmiş, okul onların hakimiyetinde, kendisi oyunu yanlış kullanıp sandık görevlileriyle münakaşa etti. Biz de olaya müdahale edince 'Şerefsiz sen kimsin' deyip üzerimize yürüyüp darp etti. Daha sonra okuldan çıkıp geri geldi ve 'İtler, köpekler' deyip bağırıp çağırdı, sonrasında emniyetten geldiler ve olaya müdahale ettiler. Kendisiyle birlikte gelen bir kişi de yeğenimi darp etti, şu an Şişli Etfal'de rapor hazırlanıyor." dedi.