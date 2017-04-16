İl ablaları ve iki TÜBİTAK çalışanı, FETÖ’den tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik yurt genelindeki operasyonlar sürüyor. Mersin'de FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kentteki 'il ablası' da dahil ByLock kullandıkları tespit edilen 16 kişi tutuklandı. Kocaeli'de TÜBİTAK'ta görevli 2 kişi tutuklandı.
MERSİN:
Kentteki örgüt üyesi kadınların baş sorumlusu olduğu belirlenen A.A.'nın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A. ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanan 16 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kentteki bir başka FETÖ operasyonunda da Yenice Jandarma Karakol Komutanı Teğmen Halil Tek gözaltına alındı.
KOCAELİ:
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklanan 2 kişinin TÜBİTAK'ta çalıştıkları öğrenildi.
7 KİŞİ CEZAEVİNE...
MUĞLA:
Milas ilçesi başta olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İZMİR:
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen
zanlılardan 5'i "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.
BALIKESİR:
Adliyeye sevk edilen 31 eski kamu çalışanından 18'i tutuklandı.
İSTANBUL:
Pak Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsmail Topçuoğlu'nun evinde yapılan aramalarda, örgüt üyeleri için hazırlanmış 4 sayfalık el yazılı talimat bulundu. Topçuoğlu'nun ise yurtdışına kaçtığı belirlendi.
Güray GÜRDAL - Abbas ÇAKAR - Fatih ULAŞ
19 ESKİ POLİSE TUTUKLAMA...
FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul'da ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 eski emniyet mensubundan 19'u tutuklandı. Bir şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. 7 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma kapsamında firari olan 5 şüpheliyse aranıyor.
Emir SOMER
/ SABAH