Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz gecesi havaalanında tank yoktu

Giriş Tarihi: 15.4.2017 21:48 Güncelleme Tarihi: 16.4.2017 02:04
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz gecesi havaalanında tank yoktu

Darbe olduğunda tankın üzerine ilk ben çıkarım diyen ama 15 Temmuz'da kaçan Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda tank yoktu dedi.

Daha önce Gezegen Mehmet'e verdiği röportajda "darbe olduğunda tankın üzerine ilk ben çıkarım" diyen ancak 15 Temmuz gecesi, Atatürk Havalimanı VIP bölümünden Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçen Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz gecesi havaalanında tank yoktu

"TANK YOKTU"
Bir kez daha Gezegen Mehmet'e konuk olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Siz 15 temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu." sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını verdi..

ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz gecesi havaalanında tank yoktu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz