Referanduma saatler kala büyük sahtekarlık deşifre oldu!

Seçimlerde sandık bekçiliğine soyunan 'Oy ve Ötesi' grubunun ekibi 'Hayır ve Ötesi' grubu bugün (Cumartesi) geç saatlere kadar önlerine her gelene Anavatan Partisi'ne ait sahte müşahit kartı dağıttılar. Bir muhabire ise sorgusuz sualsiz, Kazım Kumpasoğlu imzalı Anavatan Partisi'ne ait müşahit kartı teslim ettiler.

'HAYIR VE ÖTESİ'NİN ARKASINDA FETÖ VAR!

Akit'in haberine göre, 'Oy ve Ötesi' ve 'Hayır ve Ötesi'nin arkasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olduğu iddia ediliyor. 'Hayır ve Ötesi' grubunun, başta FETÖ olmak üzere, DHKP-C, PKK gibi Türkiye düşmanlığı yapan terör örgütlerinin sempatizanlarından oluştuğu belirtiliyor.

'OY VE ÖTESİ' DEŞİFRE EDİLMİŞTİ

1 Kasım 2015'de Türkiye genelinde yapılan seçimlerde provokatörlüğe soyunan 'Oy ve Ötesi' nin sahte müşahit kartı dağıtımı deşifre edilmişti. 'Oy ve Ötesi'ne o dönem, İhsan Yılmaz, Sevgi Akarçeşme, Tuncay Opçin, Metin Yıkar gibi FETÖ tetikçileri ve FETÖ medyası açık açık destek vermişti.

KUMPASOĞLU İNKAR ETTİ AMA…

Dağıtımı gerçekleştirilen sahte müşahit kartlarında imzası bulunan Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kazım Kumpasoğlu, sorulara cevap vermekten kaçtı. Kumpasoğlu, 'Hayır ve Ötesi'ne sizin de imzanızı taşıyan Anavatan Partisi'ne ait müşahit kartları teslim etmişsiniz. Marjinal sol örgütlerine bu kartları sattınız mı?' şeklindeki soru üzerine, "Hayır yok öyle bir şey." diye cevap verdi. 'Müşahit kartlarındaki imzalar size ait değil mi?' şeklindeki soru üzerine ise Kumpasoğlu, "Benimdir de kimseye bir şey teslim etmedik" iddiasında bulundu. Kumpasoğlu'nun söylemleri inandırıcı bulunmadı.

SANDIKLARA YAKLAŞTIRILMAMALI

Konuya dair açıklamalarda bulunan bazı hukukçular ise, "Böyle bir sahtekarlığı maalesef seçim kanunlarındaki boşluktan yararlanarak gerçekleştiriyorlar. Anavatan Partisi gibi köklü bir partinin adınının marjinal sol terör örgütlerinin militanları tarafından kullanılması da ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur. Bu sahte kartları elinde bulundurun şahısların kesinlikle sandıklara yaklaştırılmaması gerekiyor" dediler.